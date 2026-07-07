В Минприроды объяснили, как исключают виды из Красной книги России

Минприроды: исключение видов из Красной книги происходит в несколько этапов

Исключение видов из Красной книги России допускается исключительно на основании приказа министерства, который издается только после согласования с профильной комиссией. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Процедура исключения включает несколько обязательных этапов. Сначала научное сообщество собирает сведения о текущем статусе популяции. Затем экспертная секция выносит соответствующее решение, которое проходит утверждение на комиссии по редким и исчезающим видам, и только после этого фиксируется официальным приказом Минприроды.

В министерстве подчеркнули, что ведение Красной книги — это непрерывный процесс. Постоянный мониторинг позволяет своевременно корректировать меры защиты: либо повышать приоритет охраны для определенных видов, либо исключать их из списка, если их численность восстановилась и угроза исчезновения миновала.

Также представители ведомства отметили, что российские специалисты ведут учет вымерших видов как внутри страны, так и за рубежом. Однако подобные перечни не наделяются официальным статусом из-за сложности точного установления дат исчезновения тех или иных биологических видов.

Ранее сообщалось, что в России создадут «Черную книгу» растений.