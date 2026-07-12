Мать Елены Малышевой скончалась

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что скончалась ее 93-летняя мать Галина Морозова.

Малышева уточнила, что 11 июля похоронила мать. Телеведущая опубликовала обращение родителя к родственникам из завещания, написанного в 2015 году.

«Дети, внуки, правнуки! Я всех вас очень любила и люблю. Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, как будто достичь их нельзя. Ну вы их, безусловно, достигнете. Вам все по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром! Ваша мама, бабушка, прабабушка», — передала слова матери телеведущая.

Малышева назвала мать врачом от бога и лучшей женщиной на земле.

В феврале 2025-го Малышева рассказала, что ее мать перестала ходить и стала постоянно попадать в больницы. По словам врача, родитель находилась дольше в клиниках, чем дома. Как отмечала телеведущая, состояние матери то ухудшалось, то улучшалось.

Ранее умер 27-летний актер из сериала «Тайны следствия».