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«Отек и анафилаксия»: россиян предупредили об опасности краски для волос

Врач Болибок: краска для волос может привести к анафилаксии и облысению
Tetiana Tychynska/Shutterstock/FOTODOM

Краска для волос может привести к острой аллергической реакции вплоть до анафилаксии, а также потере волос. Такой риск возникает из-за содержания в ней парафенилендиамина (PPD), на который может негативно отреагировать организм, предупредил в беседе с RT врач-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, исследования показывают, что при тестировании аллергия на PPD встречается у 4–5% населения. Причем речь идет о самом важном для краски веществе, которое и обеспечивает стойкость цвета, поэтому присутствует в большинстве таких продуктов.

«Реакция на краску может быть разной — от легкого зуда до состояний, угрожающих жизни, — пояснил врач. — Самая распространенная — аллергический контактный дерматит. Симптомы появляются не сразу, а через 12–48 часов после окрашивания, иногда даже через несколько недель».

В результате аллергии кожа головы может покраснеть, зачесаться, на ней могут появиться пузырьки. Среди наиболее тяжелых последствий — отек Квинке, при котором могут опухнуть губы, веки или все лицо. Реже может случиться анафилаксия — по словам врача, здесь речь идет уже о системной реакции всего организма, при которой резко падает давление, становится тяжело дышать, человек может потерять сознание.

Еще одно пугающее последствие окрашивания волос — это их выпадение. Причем аллергия редко приводит к облысению. Цикл роста волос может нарушиться из-за воспаления, причем активное выпадение наблюдается не сразу, а через четыре-восемь недель после процедуры. Такие последствия в большинстве случаев являются временными и поддаются лечению, заключил Болибок.

Напомним, до этого доцент кафедры неорганической химии им.Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил, что в недорогих красках недобросовестные производители ради снижения себестоимости часто используют неочищенные технические сорта парафенилендиамина, которые содержат примеси тяжелых металлов и других побочных продуктов синтеза. При контакте с кожей головы такая композиция может вызвать не просто легкое покраснение, а тяжелый контактный дерматит с отеком, волдырями и последующим шелушением, что по симптоматике близко к химическому ожогу, подчеркнул химик.

Ранее петербурженка попала в больницу из-за аллергии на краску для волос.

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