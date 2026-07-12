Петербурженка попала в больницу из-за аллергии на краску для волос

BAZA: аллергия на краску для волос довела петербурженку до больницы

Жительница Петербурга оказалась в больнице из-за тяжелой аллергической реакции на краску для волос, сообщает BAZA.

Уже через час после салонного окрашивания у Елены началось сильное жжение кожи головы, а вскоре появился быстро нарастающий отек, из-за которого она расчесала кожу до крови и безуспешно попыталась снять симптомы антигистаминными препаратами.

Когда приехала скорая, отек почти полностью закрыл ей глаза. В больнице пациентке назначили интенсивное лечение, включавшее в себя регулярные уколы, однако заметное улучшение наступило только спустя пять дней.

Специалисты рекомендуют перед окрашиванием обязательно проверять краску на небольшом участке кожи. Для Елены эта процедура стала первым и последним подобным экспериментом.

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