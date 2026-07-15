Медики спасли москвича с застрявшей в заднем проходе сосиской

В Москве мужчина попал в больницу с сосиской в заднем проходе

Жителю Москвы понадобилась помощь медиков после попытки самостоятельно вылечить заболевание в заднем проходе. Об этом сообщает mk.ru.

52-летний мужчина несколько лет страдал геморроем и пользовался мазями, для нанесения которых нужен аппликатор. В день инцидента аппликатор москвич потерял предмет, поэтому для лекарства решил использовать сосиску. Во время нанесения она полностью проскочила внутрь.

«После некоторых усилий, к своему ужасу, бедолага понял, что достать его самостоятельно не получится», – сообщается в публикации.

Узнав о ситуации, его родственники вызвали специалистов. В больнице медики достали инородный предмет. Сейчас мужчина находится дома.

До этого в Ижевске 42-летний мужчина попал в больницу с гноем в заднем проходе. В течение трех дней он думал, что сильный жар и слабость пройдут сами, но, когда состояние ухудшилось, он все же обратился к медикам.

В заднем проходе обнаружили гнойник, который мог «взорваться» в любой момент и распространить содержимое по организму.

Сначала хирурги откачали гной, затем – назначили препараты, после приема которых пациенту стало лучше.

Ранее медики извлекли из заднего прохода мужчины 20-сантиметровую бутылку.