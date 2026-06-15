Медики извлекли из заднего прохода мужчины 20-сантиметровую бутылку

Во Вьетнаме медики спасли мужчину с бутылкой в заднем проходе

Житель Вьетнама попал в больницу после того, как у него в заднем проходе застряла пластиковая бутылка. Об этом сообщает Need to know.

34-летний местный житель обратился с болью в заднем проходе, после чего во время обследования у него в прямой кишке обнаружили предмет длинной 20 сантиметров и пять сантиметров в диаметре.

Мужчина пытался вытащить бутылку самостоятельно, но она оказалась слишком глубоко, поэтому ее пришлось извлекать медикам. Специалисты провели операцию, во время которой извлекли предмет.

Врачи не выявили перфорации или каких-либо других серьезных повреждений. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей и восстанавливается.

По словам хирурга, проводившего операцию, многие люди не обращаются за помощью сразу и пытаются разобраться в ситуации самостоятельно, из-за чего предмет как правило проникает глубже. Это увеличивает риск осложнений.

Ранее казанский пенсионер попал в больницу с застрявшей в заднем проходе рюмкой.