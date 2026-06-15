Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Медики извлекли из заднего прохода мужчины 20-сантиметровую бутылку

Во Вьетнаме медики спасли мужчину с бутылкой в заднем проходе
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Житель Вьетнама попал в больницу после того, как у него в заднем проходе застряла пластиковая бутылка. Об этом сообщает Need to know.

34-летний местный житель обратился с болью в заднем проходе, после чего во время обследования у него в прямой кишке обнаружили предмет длинной 20 сантиметров и пять сантиметров в диаметре.

Мужчина пытался вытащить бутылку самостоятельно, но она оказалась слишком глубоко, поэтому ее пришлось извлекать медикам. Специалисты провели операцию, во время которой извлекли предмет.

Врачи не выявили перфорации или каких-либо других серьезных повреждений. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей и восстанавливается.

По словам хирурга, проводившего операцию, многие люди не обращаются за помощью сразу и пытаются разобраться в ситуации самостоятельно, из-за чего предмет как правило проникает глубже. Это увеличивает риск осложнений.

Ранее казанский пенсионер попал в больницу с застрявшей в заднем проходе рюмкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!