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Россиянам рассказали, какие продукты помогут защитить глаза от синего света экранов

Диетолог Лебедева: защитить зрение от синего света экранов поможет лютеин
Shutterstock

Поддерживать здоровье глаз при регулярном использовании смартфона, ноутбука и других гаджетов помогут продукты, при употреблении которых в организм поступает лютеин — природный пигмент из группы каротиноидов. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Лютеин работает как внутренние солнцезащитные очки: он оседает в центре сетчатки и отсекает агрессивную сине-фиолетовую часть спектра — ту самую, что излучают экраны смартфонов и офисные лампы», — объяснила специалист.

По ее словам, при нехватке лютеина центральная часть сетчатки, которая отвечает за четкость зрения, становится более подверженной окислительному стрессу. Со временем это может привести к развитию возрастных изменений зрения.

Диетолог подчеркнула, что лютеин лучше всего усваивается в сочетании с жирами. Поэтому рекомендуется заправлять салаты оливковым маслом, включать в рацион авокадо и орехи, а шпинат слегка обжаривать на сливочном масле.

Также эксперт посоветовала готовить яйца так, чтобы желток оставался в полужидком состоянии. При этом она подчеркнула, что лютеин из яичного желтка усваивается почти в три раза лучше, чем из сырой зелени.

В качестве примера рациона на день диетолог предложила на завтрак приготовить скрэмбл из двух яиц со шпинатом, на обед — теплый салат с запеченной тыквой, рукколой и консервированной кукурузой, заправленный оливковым маслом, на перекус съесть половину авокадо с цельнозерновым хлебцем, а на ужин — крем-суп из брокколи со сливками.

Ученые Пермского Политеха до этого предупредили об опасности трендовой «плотоядной» диеты, которая предполагает отказ от растительной пищи. Эксперты отметили, что такой тип питания приводит к дефициту витаминов и минералов, а отсутствие клетчатки нарушает работу кишечника и ослабляет иммунитет. Недостаток углеводов грозит гипогликемией, нарушением работы мозга и системными сбоями.

Ранее россиян предупредили об опасности одного из продуктов.

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