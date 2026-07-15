Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В Турции решают судьбу россиян, читавших библию в соборе Святой Софии

РИА: в Стамбуле решают вопрос о депортации двоих российских туристов
Shchipkova Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Стамбуле полиция задержала двоих российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России, которое контактирует с адвокатом россиян, переводчиком и турецкими органами.

В настоящее время местные власти решают вопрос о депортации туристов.

По словам дипломатов, 14 июля в генконсульство поступило обращение от родственников российских граждан Филоновой Виктории Сергеевны 1990 года рождения и Филонова Игоря Андреевича 1994 года рождения с информацией об их задержании в Стамбуле.

Сотрудники Генконсульства сразу связались с полицейским участком района Фатих, куда доставили задержанных россиян, и в настоящее время поддерживают контакт с их адвокатом, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами. Они уточнили, что В. Филонова и И. Филонов уже помещены в депортационный центр, а миграционное управление решает вопрос об их высылке. Ситуация находится на контроле.

Причину произошедшего в генконсульстве не назвали, однако Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что туристов задержали в соборе Святой Софии за чтение библии.

Ранее туриста задержали из-за фото самолетов, сделанных в аэропорту Крита.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!