В Турции решают судьбу россиян, читавших библию в соборе Святой Софии

В Стамбуле полиция задержала двоих российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России, которое контактирует с адвокатом россиян, переводчиком и турецкими органами.

В настоящее время местные власти решают вопрос о депортации туристов.

По словам дипломатов, 14 июля в генконсульство поступило обращение от родственников российских граждан Филоновой Виктории Сергеевны 1990 года рождения и Филонова Игоря Андреевича 1994 года рождения с информацией об их задержании в Стамбуле.

Сотрудники Генконсульства сразу связались с полицейским участком района Фатих, куда доставили задержанных россиян, и в настоящее время поддерживают контакт с их адвокатом, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами. Они уточнили, что В. Филонова и И. Филонов уже помещены в депортационный центр, а миграционное управление решает вопрос об их высылке. Ситуация находится на контроле.

Причину произошедшего в генконсульстве не назвали, однако Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что туристов задержали в соборе Святой Софии за чтение библии.

Ранее туриста задержали из-за фото самолетов, сделанных в аэропорту Крита.