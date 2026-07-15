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Общество

Женщина родила ребенка на унитазе и затолкала его в канализационный слив

В Астане постоялица отеля родила ребенка в номере и поместила его в слив унитаза
Pixabay

В Астане полиция начала расследование после того, как в канализации жилого дома обнаружили тело младенца, стало известно NUR.KZ.

По словам жителей, рядом с их домом находится гостиница, где недавно одна из постоялиц родила ребенка, после чего тело девочки оказалось в общем канализационном сливе.

Одна из местных жительниц сообщила, что ночью к дому прибыли сотрудники правоохранительных органов и попросили жильцов выйти на улицу для опроса.

«Прибывшие сотрудники сразу спросили, есть ли у нас подозрения, кто это мог сделать из жителей. Мы ответили, что подозрений нет, это 100% посетители данной гостиницы», — написала в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) астанчанка.

Как сообщается, полиция уже установила лицо, причастное к совершению данного преступления. По факту обнаружения плода в канализационном сливе начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

Ранее беременная россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и избавилась от младенца.

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