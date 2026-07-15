«Самая одинокая собака Британии» нашла дом, пишет Metro.

В Великобритании борзая по кличке Дэнни наконец обрела дом после 550 дней, проведенных в приюте. Сотрудники делали все, чтобы скрасить ожидание животного: устраивали вечеринки на день рождения, фотосессии ко Дню святого Валентина. Но каждый раз потенциальные хозяева проходили мимо.

В приюте рассказали, что причиной долгого ожидания стали распространенные мифы о борзых — многие считают, что им требуется чрезмерная физическая нагрузка. Однако новые владельцы, увидев фото Дэнни в сети, сразу почувствовали с ним связь.

«Мы сразу поняли, что станем его семьей навсегда», — рассказали они.

Перед переездом в постоянный дом Дэнни прошел адаптацию в приемной семье. С новыми хозяевами пес быстро освоился, став нежным и ласковым. Представительница приюта призналась, что видеть, как такого доброго пса обходят вниманием, было больно.

Ранее собака принесла боевую гранату в дом, приняв ее за игрушку.