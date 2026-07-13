Cобака принесла боевую гранату в дом, приняв ее за игрушку

Mothership: в Таиланде собака принесла в дом гранату, перепутав с ее игрушкой

В Таиланде собака принесла боевую гранату в дом, приняв ее за игрушку, пишет Mothership.

Инцидент произошел в районе Нон Кхун. Хозяин собаки, Рунгнапа Даута, только вернулся из больницы, когда обнаружил у себя во дворе ржавый круглый предмет. Сначала он подумал, что это старая кость или пластик, но, подняв его, увидел предохранительную чеку.

По словам владельца, собака играла и грызла гранату все утро. Он немедленно вынес боеприпас подальше от своего участка и сообщил властям. Прибывшие полицейские подтвердили, что это ручная граната китайского производства типа 82-2. Несмотря на возраст, она была в рабочем состоянии.

Снаряд вывезли в поле и подорвали. Взрыв образовал воронку около 30 см в глубину и 60 см в ширину. Шериф округа предупредил жителей, особенно вблизи старых военных объектов, не трогать подозрительные предметы и немедленно сообщать властям о подозрительных находках.

Ранее женщина 20 лет использовала гранату в качестве молотка.