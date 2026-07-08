Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Психолог объяснила, как помочь себе и отключиться от рабочих задач в отпуске

Психолог Кольцова: отключиться от рабочих задач можно только за 14 дней отпуска
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Отдых продолжительностью в 14 дней поможет забыть о рабочих задачах в отпуске, поскольку полное переключение на новую роль происходит только на 7-й день. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Екатерина Кольцова.

По ее словам, только к этому времени сотруднику удается расслабиться и понять, что ему хорошо и без работы, поэтому не стоит разбивать отпуск на короткие промежутки времени.

«Стандартно он не зря составляет 14 дней – это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха. При этом советую не приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей. 1–2 заключительных дня стоит выделить на плавное перемещение в деловую роль: разобрать чемоданы, подготовить вещи», — сказала Кольцова.

Психолог также посоветовала четко планировать свой отдых и заранее договориться с коллегами о том, что в отпуске беспокоить можно только в случае форс-мажора.

Опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что почти треть (27%) россиян в этом году уже переносили отпуск. Среди причин переноса чаще всего называли загрузку на работе и финансовые трудности (по 28%). Еще 20% связали перенос с изменением планов поездки или бронирования, 17% — с семейными обстоятельствами. Смену работы отметили 13% участников опроса, отказ руководства отпустить в отпуск и проблемы со здоровьем — по 11%. Еще 6% выбрали другие причины.

Ранее россиянам объяснили, можно ли изменить утвержденный график отпусков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!