Психолог объяснила, как помочь себе и отключиться от рабочих задач в отпуске

Отдых продолжительностью в 14 дней поможет забыть о рабочих задачах в отпуске, поскольку полное переключение на новую роль происходит только на 7-й день. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Екатерина Кольцова.

По ее словам, только к этому времени сотруднику удается расслабиться и понять, что ему хорошо и без работы, поэтому не стоит разбивать отпуск на короткие промежутки времени.

«Стандартно он не зря составляет 14 дней – это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха. При этом советую не приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей. 1–2 заключительных дня стоит выделить на плавное перемещение в деловую роль: разобрать чемоданы, подготовить вещи», — сказала Кольцова.

Психолог также посоветовала четко планировать свой отдых и заранее договориться с коллегами о том, что в отпуске беспокоить можно только в случае форс-мажора.

Опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что почти треть (27%) россиян в этом году уже переносили отпуск. Среди причин переноса чаще всего называли загрузку на работе и финансовые трудности (по 28%). Еще 20% связали перенос с изменением планов поездки или бронирования, 17% — с семейными обстоятельствами. Смену работы отметили 13% участников опроса, отказ руководства отпустить в отпуск и проблемы со здоровьем — по 11%. Еще 6% выбрали другие причины.

Ранее россиянам объяснили, можно ли изменить утвержденный график отпусков.