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Общество

В Ростове-на-Дону осудили фигурантов дела о незаконных рынках

Суд в Ростове-на-Дону дал 15 фигурантам дела о незаконных рынках сроки до 17 лет
Shutterstock/FOTODOM

Суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 фигурантов дела о незаконных рынках, расположенных на въезде в город, к срокам до 17 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, владельцу рынков Кариму Бабаеву назначено 17 лет колонии и штраф в 4,4 млн рублей, а экс-главе Аксайского района Виталию Борзенко — 17 лет и штраф в 4 млн рублей.

Согласно материалам следствия, Бабаев руководил преступным сообществом, которое действовало в Аксайском районе Ростовской области, незаконно приобретало землю и налаживало торговлю. В группировку входил бывший глава администрации района Борзенко — он способствовал получению участков.

27 апреля 2021 года на рынках Аксайского района прошла масштабная проверка. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в ней участвовали порядка 3,5 тысячи силовиков, отрабатывалась информация о действующих на рынках преступных группах, которых подозревали в контрабанде и нелегальной торговле. После рейда доступ на рынки был ограничен, а позже выяснилось, что работу торговых объектов прекратили по решению суда.

Ранее юрист рассказал, могут ли на рынке продаваться товары без ценников.

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