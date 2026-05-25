Юрист рассказал, могут ли на рынке продаваться товары без ценников

Отсутствие ценников на продуктах в магазинах, на рынках или в отдельных торговых точках незаконно, поскольку продавцы обязаны предоставить покупателю всю информацию о товаре, включая стоимость. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и московской области Александр Хаминский.

«В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребителю должна предоставляться необходимая и достоверная информация о товаре, включая цену. Ранее действовавшее постановление правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 об утверждении правил продажи отдельных видов товаров позволяло при осуществлении торговли во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях не использовать ценники, а иметь прейскурант на товары, который предъявлялся по требованию покупателя. Однако с 2021 года указанное постановление не действует и закон не больше не содержит исключений, позволяющий не использовать ценники», — сказал он.

По словам Хаминского, если продавец называет цену, смотря на внешний вид человека, это может расцениваться как нарушение прав потребителя.

«Цена должна быть указана в рублях и доведена до покупателя до покупки. Роспотребнадзор неоднократно разъяснял, что отсутствие ценников нарушает права потребителей. Если продавец называет цену «на глаз», меняет ее в зависимости от покупателя или озвучивает стоимость только после выбора товара, это, безусловно, будет рассматриваться как нарушение права потребителя на достоверную информацию», — добавил он.

Юрист уточнил, что данные требования не распространяются на физических лиц, которые просто распродают остатки урожая.

«Указанные требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Если продовольственные товары на рынке продают обычные граждане, которые реализуют излишки со своих огородов, на них закон о защите прав потребителей не распространяется. То есть цена продажи в данном случае будет определяться в каждом конкретном случае посредством договоренности с конкретным покупателем», — разъяснил он.

