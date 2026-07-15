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Общество

Пенсионер пять раз встречался с курьером мошенников и лишился 7 млн рублей

Мошенники выманили у 80-летнего петербуржца более 7 млн рублей за три месяца
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионер из Петербурга лишился 7 млн рублей за три месяца общения с мошенниками, сообщила городская прокуратура.

С октября по декабрь 2025 года 80-летнему пенсионеру регулярно звонили неизвестные и убедили его передать все сбережения «на сохранность». По данным надзорного ведомства, пожилой мужчина пять раз встречался с курьером у своего дома на проспекте Наставников и в итоге лишился более 7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении курьера уже рассматривается судом, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Фигурант не смог возместить причиненный ущерб, поэтому прокурор Красногвардейского района обратился в суд с иском о компенсации. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

До этого пенсионерка из Ставропольского края отдала 20 млн рублей под угрозой ареста. Испуганная пенсионерка сняла со счетов все накопления и передала курьерам. Семь миллионов рублей она отдала во дворе своего дома, девять — в Армавире, три — в соседнем населенном пункте, а еще два миллиона повезла в Москву. В итоге по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее воронежская пенсионерка отдала мошенникам 11,7 млн рублей по коду «Абракадабра».

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