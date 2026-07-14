Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 11,7 млн рублей по коду «Абракадабра»

Жительниц Воронежа месяц общалась с мошенниками и лишилась всех накоплений, испугавшись обвинений в финансировании террористов. Об этом сообщает УМВД области.

Неизвестные связались с 71-летней пенсионеркой в одном из мессенджеров под видом ее генерального директора, а затем перевели общение на лжесотрудников ФСБ и Центробанка. Аферисты запугали пенсионерку обвинениями в финансировании терроризма и ответственностью за разглашение гостайны, запретили говорить с сотрудниками банка и родными.

В течение месяца женщина снимала сбережения. Наличные она трижды передавала курьерам в Воронеже, по кодовому слову «Абракадабра». Возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 11,7 млн. рублей.

До этого подросток из Астрахани после общения с мошенниками отдала им 2,5 кг золота. Под предлогом декларирования сбережений злоумышленники убедили девочку передать все ценности, которые были в доме.

Ранее в Вологде девушка отдала аферистам накопленные на учебу деньги.