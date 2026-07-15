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Пассажира самолета задержали за попытку открыть дверь во время полета

Мужчина пытался открыть дверь в самолете и был задержан в аэропорту Хабаровска
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина устроил дебош на борту самолета, следовавшего рейсом КрасноярскХабаровск, сообщает Дальневосточная транспортная полиция.

По данным правоохранителей, 40-летний житель Красноярска находился на борту в неадекватном состоянии, грубо нарушал общественный порядок, нецензурно выражался и пытался самостоятельно открыть аварийный выход.

На требования экипажа прекратить опасные действия мужчина не реагировал. После приземления его задержали и доставили в дежурную часть. В отношении нарушителя составлен административный протокол за употребление наркотиков, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого голый петербуржец устроил забег по парковке и пытался вломиться в машину скорой. Мужчина устроил пробежку возле припаркованных автомобилей, исполнял танцевальные движения и падал на капоты машин. После безуспешных попыток поймать бегуна, очевидцы вызвали полицию. Прибывшие правоохранители скрутили нарушителя. Предположительно, он находился под действием наркотических веществ.

Ранее в аэропорту Храброво дебошира сняли с рейса за нападение на члена экипажа.

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