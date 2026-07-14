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Общество

Голый петербуржец устроил забег по парковке и пытался вломиться в машину скорой

Mash: в Петербурге голый мужчина бегал по парковке
Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который в голом виде бегал по парковке на проспекте Энергетиков и пытался вломиться в машину скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Красногвардейском районе и попал на видео. Абсолютно голый мужчина устроил пробежку возле припаркованных автомобилей, исполнял танцевальные движения и падал на капоты машин.

Когда на место прибыла бригада скорой помощи, дебошир попытался вскрыть водительскую дверь. После безуспешных попыток поймать бегуна, очевидцы вызвали полицию. Прибывшие правоохранители скрутили нарушителя. Предположительно, мужчина находился под действием наркотических веществ.

До этого в Саратове голый мужчина разгуливал перед детьми на пляже.

Ранее в Нижегородской области голый мужчина пробежался по трассе и прилег на капот авто.

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