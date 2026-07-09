В аэропорту Храброво дебошира сняли с рейса за нападение на члена экипажа

Пассажир устроил дебош и лишился места на рейсе из Калининграда в Москву

В аэропорту Храброво транспортные полицейские задержали 33-летнего жителя Москвы, который устроил дебош на борту самолета рейса Калининград — Москва. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

По данным полиции, мужчина вел себя агрессивно, демонстрировал явное неуважение к окружающим и нарушил личные границы одного из членов экипажа.

Сообщение о нарушителе поступило от сотрудников службы пассажирских перевозок. Полицейские сняли его с рейса и доставили в дежурную часть.

В отношении пассажира составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает арест на срок до 15 суток.

До этого пассажир самолета напал с самодельным оружием на попутчика и попытался выколоть ему глаз. Инцидент произошел на рейсе Alaska Airlines из Сиэтла в Лас-Вегас. По данным прокуратуры США, перед посадкой гражданин Мексики изготовил самодельное оружие из трех ручек, скрепленных резинками, и во время полета попытался ударить им мужчину в глаз. Пострадавший получил травмы глаза и лица, ему пришлось накладывать швы.

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