В крымском городе ввели график работы мобильной связи

В Джанкое устойчивая работа сотовой связи будет обеспечиваться по графику. Об этом сообщается на официальном портале правительства Крыма.

По данным министерства внутренней политики республики, мобильная связь в городе будет доступна в два промежутка времени: с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

«Просим учитывать данную информацию при планировании звонков, использования мобильного интернета», — говорится в сообщении.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки украинского беспилотника в Джанкое не выжил местный житель.

Аксенов также обратился к жителям республики с просьбой соблюдать осторожность и доверять информации только из официальных источников.

В Крыму дежавю 2014 года — Украина снова пытается оставить полуостров без воды и света, а теперь еще и без бензина. Несмотря на это, с материка все равно едут сюда отдыхать. Как республика Крым и Севастополь живут в новых условиях — в репортаже корреспондента «Газеты.Ru».

Ранее глава Крыма сообщил о повреждениях энергоинфраструктуры республики.