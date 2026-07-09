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Армия

Глава Крыма сообщил о погибшем при ночной атаке БПЛА

Аксенов: житель Джанкоя погиб в результате удара украинского беспилотника
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Житель Джанкоя погиб в результате ночной атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Органами власти будет оказано все необходимое содействие», — написал он.

Аксенов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать осторожность, а также доверять информации только из официальных источников.

8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона нанесли удар по Ивановской центральной районной больнице в Херсонской области. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, целью стала станция скорой помощи. Из-за действий украинских войск были повреждены две машины скорой и хозяйственная постройка. Один сотрудник медицинского учреждения получил несовместимые с жизнью травмы.

В тот же день в Белгородской области был атакован пассажирский автобус. ЧП произошло в селе Никольское в Белгородском округе. В результате удара украинского БПЛА пострадал один человек, у него диагностировали множественные слепые осколочные ранения лица, живота и грудной клетки.

Ранее в ЛНР пять человек получили ранения при налете дронов ВСУ.

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