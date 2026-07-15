В России усложнят правила школьных олимпиад

Минпросвещения разработало изменения порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишатся возможности повторно участвовать в этапах олимпиады в течение года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ также обяжет организаторов публиковать результаты апелляций в течение двух рабочих дней и ужесточит правила проведения олимпиады. Участникам запретят приносить в аудиторию телефоны, электронно-вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, письменные заметки и различные справочные материалы. Исключение сделают только для тех предметов, где использование техники предусмотрено условиями задания.

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова подчеркнула, что новые правила должны повысить объективность олимпиады и дисциплину участников.

«Запрет на повторное участие в одном этапе устраняет возможность натаскивания на конкретные задания и бесконечного переписывания одного и того же этапа для улучшения результата, что заставит готовиться основательнее. Расширенный запрет на средства связи и заметки делает практически невозможным использование шпаргалок и гаджетов, что резко повышает честность соревнования», — сказала она.

По словам депутата, удаление за нарушение является серьезным сдерживающим фактором для участников ВсОШ, поскольку вероятность лишиться возможности принимать участие во всех олимпиадах из-за одной ошибки значительно дисциплинирует.

Парламентарий также добавила, что победители и призеры ВсОШ сохранят действующие льготы при поступлении в вузы, включая возможность поступить без вступительных испытаний или получить 100 баллов за профильный ЕГЭ.

Ранее в Подмосковье выросло число стобалльников по ЕГЭ.