У 12-летней школьницы развилось ПТСР из-за домогательств со стороны бабушки

На Камчатке 12-летняя школьница пострадала от домогательств и насилия со стороны бабушки, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Несколько лет назад пенсионерка стала показывать внучке порно и снафф-видео, затем под разными предлогами начала раздевать ее и трогать в интимных местах. Она также убеждала внучку, что кроме нее и деда девочке никто не нужен.

Школьница пыталась прервать общение, однако родственница, как утверждается, встречала ее после уроков и уводила с собой.

«Она манипулировала ребенком, заставляла говорить, что ее избивает и насилует отчим, поэтому мы прекратили общение», — рассказывает мать пострадавшей Галина.

По ее словам, с матерью она не общается уже больше года, но узнала обо всем, что происходило с ее дочерью, лишь шесть месяцев спустя, когда привела девочку к психиатру. Тот поставил ей диагноз ПТСР и выписал таблетки, после чего женщина отправилась вместе с дочерью в Следственный комитет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело и вызвали пенсионерку на допрос, однако подозреваемая успешно прошла полиграф. Недавно прокуратура отправила материалы на пересмотр.

Галина решила предать дело огласке, чтобы ее отец, имеющей связи в органах, не смог повлиять на следствие.

Ранее дед-педофил насиловал малолетнюю внучку, пока та не родила ребенка.