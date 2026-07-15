В «Максе» насчитали более 16 млн участников домовых чатов

Минстрой: к домовым чатам в «Максе» подключились 16,5 млн человек

К домовым чатам в национальном мессенджере «Макс» уже присоединились более 16,5 млн пользователей. Об этом сообщили в Минстрое России со ссылкой на главу ведомства Ирека Файзуллина.

По словам министра, которые приводятся по итогам еженедельного совещания с регионами и главными распорядителями бюджетных средств, в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается внедрение национального мессенджера. На сегодняшний день к домовым чатам подключились свыше 16,5 млн пользователей, а в отрасли создано около 13,2 тыс. информационных каналов.

Кроме того, участники совещания обсудили реализацию реестра объектов капитального строительства в 2026 году, ход выполнения федеральных проектов национального проекта «Инфраструктура для жизни», завершение строительства объектов в рамках проекта «Чистая вода», а также мероприятия, которые реализует ППК «Фонд развития территорий».

До этого в «Максе» пользователям с цифровым ID разрешили создавать публичные каналы. По данным платформы, за первые сутки после запуска этой функции было создано 10 тыс. таких каналов.

Кроме того, владельцы каналов теперь могут менять их тип с приватного на публичный. Для этого необходимо воспользоваться соответствующей настройкой и выбрать уникальную ссылку.

Ранее в «Максе» открылись комментарии в публичных и приватных каналах.