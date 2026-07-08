Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Мессенджер Mах открыл пользователям возможность создания публичных каналов

Mах начал раскатывать функцию создания каналов для всех пользователей
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Национальный мессенджер Mах начал поэтапный запуск функции создания каналов для пользователей Android в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

В мессенджере подтвердили каналу New Media в Мах информацию о начале постепенного внедрения новой функции. Уточняется, что пользователи смогут создавать до пяти публичных каналов с одного аккаунта.

Поддержка десктопной и веб-версий сервиса, как сообщается, появится позднее.

В мессенджере пояснили, что для создания канала пользователю необходимо перейти в раздел «Чаты», нажать кнопку «+» в верхней части экрана и выбрать опцию «Создать канал». Затем нужно добавить изображение, название и описание.

По умолчанию канал создается приватным, после в настройках его можно сделать публичным, выбрав свободный никнейм.

В пресс-службе мессенджера отметили, что для создания публичного канала потребуется цифровой ID. В случае его отсутствия пользователь сможет оформить цифровой ID непосредственно в процессе создания канала.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!