Мессенджер Mах открыл пользователям возможность создания публичных каналов

Mах начал раскатывать функцию создания каналов для всех пользователей

Национальный мессенджер Mах начал поэтапный запуск функции создания каналов для пользователей Android в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

В мессенджере подтвердили каналу New Media в Мах информацию о начале постепенного внедрения новой функции. Уточняется, что пользователи смогут создавать до пяти публичных каналов с одного аккаунта.

Поддержка десктопной и веб-версий сервиса, как сообщается, появится позднее.

В мессенджере пояснили, что для создания канала пользователю необходимо перейти в раздел «Чаты», нажать кнопку «+» в верхней части экрана и выбрать опцию «Создать канал». Затем нужно добавить изображение, название и описание.

По умолчанию канал создается приватным, после в настройках его можно сделать публичным, выбрав свободный никнейм.

В пресс-службе мессенджера отметили, что для создания публичного канала потребуется цифровой ID. В случае его отсутствия пользователь сможет оформить цифровой ID непосредственно в процессе создания канала.