В Челябинске тренер по каратэ получила срок за удар ногой в лицо 8-летнему ученику

Челябинский областной суд оставил в силе приговор бывшему тренеру по каратэ, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью 8-летнему воспитаннику, сообщает прокуратура региона.

По данным суда, инцидент произошел в марте 2022 года во время тренировки в спортивном зале дворца культуры в Челябинске. После конфликта с ребенком тренер ударила его ногой по лицу. В результате мальчик получил сотрясение мозга и травму глаза, которая привела к косоглазию. Эти повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Тракторозаводский районный суд назначил женщине 2 года 6 месяцев колонии общего режима и запретил на 2 года заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми. Осужденная пыталась обжаловать приговор, настаивая на его отмене или смягчении наказания, однако апелляционная инстанция с учетом позиции прокурора оставила жалобу без удовлетворения.

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