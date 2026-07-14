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Общество

Молодая учительница пригрозила ножом ученику за отказ помыть доску от мела

В Германии учительницу оштрафовали за угрозы ножом в адрес ученика
Shutterstock/FOTODOM

В Германии перед судом предстала 24-летняя помощница учителя, которая угрожала 11-летнему ученику ножом, пишет Bild.

По данным прокуратуры, инцидент произошел два года назад в одной из начальных школ Гамбурга, а разбирательство началось после того, как девушка оспорила ранее вынесенный ей в 2025 году судебный приказ. В ее обязанности входили индивидуальная поддержка, поощрение и мотивация детей, а также документирование уроков, однако из-за большой загруженности педагог утратила контроль.

Выйдя из себя, учительница показала перочинный нож мальчику, который ранее уже нарушал правила поведения, и потребовала вытереть доску, а затем пригрозила ударить его, если он откажется. В другой день она якобы схватила ребенка за волосы и ухо, а на следующий — ударила ногой по бедру. Защита настаивает, что обвиняемая не угрожала и не применяла силу, но признает, что она носила в кармане холодное оружие.

После рассмотрения дела женщина согласилась выплатить штраф в размере €1800. Сейчас она больше не работает в школе и проходит профессиональную переподготовку.

Ранее учительница получила удар ножом по голове от своего ученика.

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