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«Бернадетт» — разминка»: климатолог о погодных сюрпризах в ближайшие годы

Климатолог Карнаухов: в ближайшие 20 лет возможны глобальные катаклизмы
Кадр из видео/Соцсети

Циклон «Бернадетт», который накрыл Россию, — это лишь разминка. Настоящие проблемы, связанные с изменением климата, еще не начались. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов.

«Природа готовит нас к серьезным климатическим катаклизмам: лет через 15, 20, 30 начнутся по-настоящему серьезные проблемы. Смерчи, ураганы нас не минуют — это совершенно гарантированно. Не надо быть Вангой, чтобы предсказывать подобные катаклизмы. Торнадо стали достаточно частыми гостями в наших краях», — сказал эксперт.

Более того, продолжил он, ученые в один голос говорят, что в следствие глобального потепления ослабевает Гольфстрим. В ближайшие десятилетия, по его словам, температура в Европе и европейской части России может опуститься на 20–25°C.

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее ураган вырвал с корнем вековые деревья в заповеднике Петербурга.

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