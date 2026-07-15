В Греции россиянина осудили на 125 лет тюрьмы

СК выясняет обстоятельства, при которых житель Урала получил 125 лет в Греции

Следственный комитет Челябинской области устанавливает обстоятельства, при которых житель Урала получил 125 лет тюрьмы в Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сестра мужчины по имени Татьяна Кайзер поделилась с агентством, что ее брат Андрей в 2024 году, будучи в гостях у друга, сообщил, что уезжает в Москву, а затем в Турцию. Позже он вышел на связь и сообщил, что у него все хорошо, однако в 2025 году выяснилось, что родственника арестовали и отправили в тюрьму в Греции.

По словам Татьяны, брат еще в Челябинской области познакомился с мужчиной, который предложил ему бесплатное обучение по управлению катерами для катания туристов и трудоустройство в Турции.

Следствие установило, что Андрей Кайзер два года назад выехал добровольно в другую страну. Позже в Греции его арестовали по обвинению в незаконной перевозке мигрантов и назначили наказание в виде лишения свободы с общим сроком тюремного заключения 125 лет, с обязательным отбыванием наказания в течение 25 лет и штрафу в размере более €1 миллиона.

Сейчас челябинский СК расследует уголовное дело о мошенничестве. Силовики проверяют информацию о причастности ранее судимого жителя Копейска к организации выезда граждан в Турцию и обеспечению их документами для работы там.

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