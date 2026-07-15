МЧС предупредило о шторме с грозами и градом в восьми регионах России

Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами 25 м/с и выше ожидаются 15 июля в восьми регионах России. Об этом говорится в прогнозе Главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, метеорологическая обстановка в среду будет формироваться в условиях прохождения четырех циклонов, трех антициклонов и под действием атмосферных фронтов. Непогода и сильные порывы ветра прогнозируются в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского и Хабаровского краев. Кроме того, сильный дождь гроза, град и штормовой ветер ожидаются в Уральском федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской областей.

Опасные погодные условия прогнозируются в Приволжском федеральном округе в Пермском крае, а также в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик и Ставропольского края.

До этого синоптик Татьяна Позднякова заявила, что москвичей ждет самая холодная ночь за последнее время. По ее словам, в ночь на 17 июля температура воздуха в столице России может опуститься до +12 градусов. Однако днем температура останется в пределах климатической нормы, составив +20…+25 градусов. Обильных дождей также не ожидается, добавила синоптик.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.