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Общество

В Забайкалье пало более 20 коров, поевших дикую коноплю

Mash: более 20 коров отравились обработанной химикатами коноплей в Забайкалье
Shutterstock

В Забайкальском крае несколько десятков коров отравились дикорастущей коноплей, которую обрабатывали химикатами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, власти начали уничтожать растения в Сретенском округе после того, как заметили случаи их употребления школьниками. На этой территории раньше работал судостроительный завод, где выращивали техническую коноплю для производства масла, канатов и мешков, а со временем растения широко распространились по местности.

Как утверждает Mash, после обработки зарослей ядохимикатами возникла новая проблема: коровы местных фермеров стали поедать обработанную траву. По данным канала, уже более 20 животных не выжили.

По словам ветеринаров, при вскрытии у скота зафиксировали повреждения желудка, при этом до случившегося животные не имели проблем со здоровьем. Как отмечается, потеря лишь одной коровы приносит хозяйству ущерб не менее 100 тыс. рублей.

Глава одного из сел Вячеслав Быков рассказал, что местные администрации регулярно получают предписания за несвоевременное уничтожение дикорастущей конопли. По его словам, если задержанный с запрещенным растением человек указывает место, где его сорвал, чиновникам могут грозить штрафы и другие меры ответственности.

Ранее ветеринар предупредила, какие дачные растения наиболее опасны для питомцев.

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