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Общество

В Госдуме призвали защитить медиков от глумления и издевательств

Нилов: важно защитить врачей от нападений и непропуска скорой помощи
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России на фоне участившихся случаев с нападениями на врачей и помехами для проезда скорой помощи важно ужесточить наказание за подобные нарушения. Штраф за такие преступления должен быть в разы выше, кроме того, водителей следует лишать прав, если они издеваются и намеренно не пропускают машины скорой, подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что до этого уже представлял на рассмотрение коллег два законопроекта об ужесточении наказания за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей, а также за непропуск скорой помощи.

«Периодически мы видим, как играются, глумятся, издеваются, не пускают, провоцируют, не уступают дорогу. Сегодня за это ответственность есть, но она слабая – штраф или лишение водительских прав», – отметил депутат.

По его мнению, важно, чтобы штрафные санкции за такие нарушения были значительно выше. Речь идет о работе врачей, которые спасают людей, срочно едут на вызов, везут пациента в реанимацию и так далее, подчеркнул Нилов.

Что касается нападений, то это также важно искоренить, особенно с учетом того, что сегодня врачи зачастую рискуют сильнее, чем полицейские, добавил парламентарий.

«Если человек себе позволяет совершать противоправные действия в отношении врачей, конечно, это должно быть более действенное, более жесткое наказание», – подчеркнул он.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что сегодня в УК РФ нет отдельной статьи о наказании за нападение на врачей и фельдшеров скорой помощи. Это связано с тем, что выделять их в отдельную категорию нет необходимости – нападают нарушители и на учителей, таксистов и представителей прочих профессий, пояснил юрист.

Ранее в Новосибирске пьяный пациент избил врача и медсестру во время оказания помощи.

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