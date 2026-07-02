В Новосибирске мужчина напал на врача скорой помощи и медсестру

В Новосибирске пьяный пациент избил врача и медсестру во время оказания помощи

Пьяный сибиряк избил медиков, которые оказывали ему помощь, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

Вечером 20 июня бригада скорой помощи приехала на вызов и после осмотра в квартире приняла решение доставить мужчину в городскую клиническую больницу №34.

Во время транспортировки пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил врача по лицу. Когда его доставили в больницу, он продолжил агрессивно себя вести и в манипуляционном кабинете нанес удары медсестре.

В результате врач получила тяжелую травму, медсестра — легкую. Госинспекция труда начала проверку по факту инцидента, материалы затем передадут в следственные органы.

Ранее в Петербурге женщина разбила бутылку о голову медика, оказывавшего ей помощь.