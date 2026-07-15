В России объяснили отсутствие отдельной статьи в УК за нападение на врачей

В УК РФ нет отдельной статьи о наказании за нападение на врачей и фельдшеров скорой помощи. Это связано с тем, что выделять их в отдельную категорию нет необходимости – нападают нарушители и на учителей, таксистов и представителей прочих профессий, объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.

Он подчеркнул, что особая повышенная ответственность предусмотрена за нападения на полицейских в силу того, что они отвечают за охрану правопорядка и рискуют столкнуться с нападениями, в том числе, ради кражи оружия.

Что касается медиков, то неоднократно предлагалось выделить в отдельную категорию бригады скорой помощи. Однако сегодня в КоАП уже есть статья, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование оказанию медпомощи, включая нападение на врачей.

Соловьев отметил, что, по статистике Минздрава, фиксируется около двух тысяч случаев нападения на фельдшеров скорой, с учетом чего их включают в группу риска.

«По этой статье штраф – от 4 до 5 тысяч рублей. Конечно, это не такой уж и большой штраф, но все остальное возбуждается по фактически наступившим последствиям, телесным повреждениям и так далее», – пояснил юрист.

По его мнению, сегодня будет затруднительно выделить отдельные профессии в группы риска, так как это затрагивает слишком много людей – в частности, регулярные нападения фиксируются на соцработников, газовщиков, учителей и так далее.

«Мы не можем на каждую профессию предусмотреть особый случай защиты, закон защищает, в принципе, одинаково», – заключил специалист.

В начале июля пьяный сибиряк избил медиков, которые оказывали ему помощь. Сообщалось, что бригада скорой помощи приехала на вызов и после осмотра в квартире приняла решение доставить мужчину в городскую клиническую больницу №34. Во время транспортировки пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил врача и медсестру. В результате врач получила тяжелую травму, медсестра — легкую. Госинспекция труда начала проверку по факту инцидента, материалы затем передадут в следственные органы.

Ранее голый петербуржец устроил забег по парковке и пытался вломиться в машину скорой.