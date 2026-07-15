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Общество

Россиянин стал в Испании «нулевым пациентом» после укуса клеща

Baza: у россиянина заподозрили геморрагическую лихорадку Крым-Конго в Испании
Gerry Broome/AP

Россиянин стал «нулевым пациентом», подхватив опасное вирусное заболевание в Испании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, после прогулки в горах Пикос-де-Эуропа мужчина обнаружил на своем теле трех клещей. Он снял их и надеялся, что все обошлось, однако через две недели у россиянина поднялась температура под 40 градусов и стало сильно ломить тело.

В клинике врачи проверили кровь на энцефалит и обнаружили сильное воспаление. Мужчину госпитализировали и поместили в изоляционный бокс. Жене на следующий день сообщили, что у ее супруга подозрение на вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго, который считается таким же опасным, как лихорадка Эбола. Испанские медики посчитали его «нулевым пациентом».

Спустя 11 часов мужчину в специальной транспортной капсуле перевезли в Барселону. Он находится под строгим наблюдением врачей и сдает дополнительные анализы для точной диагностики заболевания.

До этого в генконсульстве РФ сообщили, что поток российских туристов на Мальдивы остается стабильным, несмотря на сообщения о росте заболеваемости лихорадкой денге. Это вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров и широко распространено в регионах с тропическим климатом. Основными симптомами болезни являются высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах и суставах, а также характерная кожная сыпь.

Ранее туристам на Бали рассказали, что делать при подозрении на гонконгский грипп.

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