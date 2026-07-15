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Лихорадка денге не помешала россиянам ездить на Мальдивы

Генконсульство: турпоток из России на Мальдивы сохранился несмотря на денге
Sergiy Vovk/Shutterstock/FOTODOM

Поток российских туристов на Мальдивы остается стабильным, несмотря на сообщения о росте заболеваемости лихорадкой денге. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве России.

В диппредставительстве отметили, что в последнее время на мальдивских атоллах Раа, Каафу и Баа действительно зафиксирован небольшой рост числа случаев заболевания лихорадкой денге. Однако, по имеющейся информации, это не привело к сокращению числа туристов из России.

При этом в Роспотребнадзоре ранее предупреждали, что на Бали лихорадка денге может маскироваться под симптомы гриппа.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров и широко распространено в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основными симптомами болезни являются высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах и суставах, а также характерная кожная сыпь.

Ранее туристам на Бали рассказали, что делать при подозрении на гонконгский грипп.

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