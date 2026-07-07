Туристам на Бали рассказали, что делать при подозрении на гонконгский грипп

На фоне сообщений о гонконгском гриппе на Бали местные врачи поделились рекомендациями для туристов, испытывающих высокую температуру, сильный кашель и другие симптомы респираторных инфекций. Об этом пишет РИА Новости.

«Пациенты чаще всего жалуются на высокую температуру, выраженную слабость, кашель и боли в мышцах. Симптомы вирусных респираторных инфекций зачастую схожи, поэтому без лабораторных анализов сложно определить конкретный штамм. В большинстве случаев лечение направлено на облегчение симптомов, однако мы советуем пациентам с продолжительной лихорадкой, ухудшением самочувствия или признаками осложнений пройти дополнительные обследования», — отметил врач одной из частных клиник на Бали И Кришна Фатмайоно.

До этого сообщалось, что клиники на индонезийском острове Бали в последние недели отмечают рост числа обращений иностранных пациентов с высокой температурой и сильным кашлем.

Ранее россиянам, вернувшимся из путешествий, рекомендовали следить за самочувствием из-за риска заражения лихорадкой денге.