Врач скорой помощи рассказала, что нужно брать в аптечке на природу

На природу важно собирать отдельную аптечку, в ней должны быть перевязочные материалы, антисептики, репелленты и некоторые лекарства — об этом «Газете.Ru» рассказала врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

«Базовый состав аптечки на трех человек должен состоять из перевязочных материалов, антисептиков, специальных средств, например репеллентов и лекарств. Вам нужны стерильные салфетки (5–10 штук), бинты марлевые (2–3 штуки), эластичный бинт для фиксации суставов, набор бактерицидных и обычных пластырей, кровоостанавливающий жгут-турникет. Эти средства нужны для остановки крови и защиты раны от загрязнения. Также важно взять с собой хлоргексидин или мирамистин во флаконе с распылителем, перекись водорода небольшого объема для первичной обработки, йод-повидон — исключительно для обработки краев ран. Важно: выбирайте средства на водной основе, чтобы не обжечь поврежденные ткани», — отметила врач.

Лекарственные препараты стоит взять такие: обезболивающее (ибупрофен или кеторолак при сильной боли), антигистаминное (лоратадин, цетиризин) от аллергических реакций, сорбент (смекта, энтеросгель) при подозрении на отравление, жаропонижающее (парацетамол).

«Также важно положить специальные средства: репеллент от клещей и насекомых, пантенол-спрей от ожогов, увлажняющие глазные капли при попадании сора, небольшие ножницы, пинцет для удаления заноз или жала, одноразовые нитриловые перчатки (2–3 пары). Перед выходом проверяйте сроки годности всех препаратов и храните аптечку в непромокаемом чехле», — заключила доктор.

Ранее врач рассказал, как подготовить идеальную дачную аптечку.