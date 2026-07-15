Россиянам назвали неалкогольные напитки, после которых нельзя за руль

Квас – это продукт естественного брожения, в ходе которого в нём образуется небольшое количество этилового спирта. Как правило, его содержание в магазинном напитке варьируется от 1 до 1,2%, в домашнем – выше. Пить квас перед поездкой за рулём нельзя, так как алкотестер может показать наличие алкоголя, предупредила в беседе с RT врач-эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

По её словам, это не опьянение – просто в полости рта после кваса остаются остаточные пары спирта, которые исчезают в течение 15–20 минут. Однако если человек выпил много домашнего кваса, то последствия могут быть серьёзнее – в таком напитке содержание спирта выше.

«Следует учитывать, что аналогичный кратковременный эффект могут вызывать и некоторые другие продукты: кефир, айран, безалкогольное пиво, отдельные виды десертов с алкогольной пропиткой, а также некоторые лекарственные средства и ополаскиватели для полости рта на спиртовой основе», – подчеркнула Михалёва.

Она добавила, что, даже если будет выявлено наличие спирта в организме после кваса, человека нельзя считать пьяным – как правило, в подобных случаях проводится дополнительная проверка. Однако всё-таки перед поездкой лучше не злоупотреблять напитками, которые потенциально могут привести к сомнительным результатам алкотестера, заключила врач.

До этого терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал, что перед поездкой за рулём нельзя употреблять антигистаминные средства первого поколения, которые часто принимают при аллергии. Также запрещены водителям противотревожные и снотворные препараты, некоторые обезболивающие средства, особенно содержащие опиоидные компоненты и комбинированные препараты «от простуды», воздействующие на центральную нервную систему.

Ранее стало известно, как изменились цены на квас за год.