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Стало известно, как изменились цены на квас за год

Квас в России за год вырос в цене на 12,6%
yingko/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Квас в России за год подорожал на 12,6%. Средняя цена бутылки объемом 1,5 литра составляет 141 рубль, показал анализ сервиса мониторинга цен «Ценозавр», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для исследования отобраны образцы разных производителей. Их стоимость проанализирована в торговых сетях городов России. В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений.

Анализировались бутылки объемом 1,5 литра.

До этого Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ, рассказала «Газете.Ru» о признаках плохого кваса. По словам специалиста, хороший квас — это продукт брожения с коротким и понятным составом, а не сладкая газировка «со вкусом кваса». Главная ошибка покупателей — ориентироваться на слово «квас» на лицевой стороне этикетки.

Ранее диетолог развеяла миф о пользе кваса.

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