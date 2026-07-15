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Общество

Бывший глава свердловского «Облкоммунэнерго» сдался полиции

МВД: экс-глава «Облкоммунэнерго» Буданов задержан
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Бывший глава свердловской компании «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, подозреваемый в мошенничестве, самостоятельно явился в полицию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Гражданин ... [Буданов] по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу», — поделился Горелых.

Отмечается, что Буданов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что мужчина похитил более 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила Свердловской области. Средства предназначались для создания мусоросортировочного комплекса, нового полигона твердых коммунальных отходов, почти 200 площадок накопления мусора, а также для реконструкции двух существующих полигонов ТКО.

Буданов находился в федеральном розыске с сентября 2025 года.

Ранее в холдинге «Корпорация СТС» согласились передать «Облкоммунэнерго» в собственность государства.

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