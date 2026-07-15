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Общество

В Ленобласти мужчина устроил стрельбу возле кафе и ранил человека

В Ленобласти уличный конфликт между мужчинами закончился стрельбой
Shutterstock

В Ленинградской области конфликт между мужчинами закончился стрельбой из травматического пистолета, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел возле кафе на Пугоревском проезде во Всеволожске. По данным ведомства, вечером 12 июля 53-летний мужчина выстрелил в сторону 39-летнего оппонента, ранив его в голень.

Пострадавшего доставили в больницу, после оказания помощи его состояние оценили как удовлетворительное. Подозреваемого задержали по горячим следам. С места происшествия изъяли травматический пистолет и пять патронов, их направили на исследование.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Проверка по факту инцидента продолжается.

Накануне стало известно, что в Архангельске 62-летний мужчина попал в больницу после стрельбы из пистолета. Стрелком оказался 29-летний ранее судимый житель города Новодвинска. Предположительно, он несколько часов ждал жертву, чтобы напасть. К моменту задержания он уже успел избавиться от оружия. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее в Татарстане мужчина прострелил ногу водителю на автомойке.

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