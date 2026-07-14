В Архангельске мужчина попал в больницу после стрельбы из пистолета

В Архангельске мужчину задержали за стрельбу по человеку

В Архангельске 29-летнего мужчину подозревают в стрельбе по человеку из сигнального пистолета. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на проспекте Обводный канал. На кадрах с места видно, как мужчина в оранжевом жилете подходит к 62-летнему местному жителю и после непродолжительного разговора их прерывает звук сигнального пистолета.

В результате пострадавший попал в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь и отпустили. Полицейские тем временем задержали подозреваемого.

«Им оказался 29-летний ранее судимый житель города Новодвинска», – сообщается в публикации.

Предположительно, он несколько часов ждал мужчину, чтобы напасть. К моменту задержания он уже успел избавиться от оружия.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Сейчас сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного.

Ранее сообщалось о стрельбе в Махачкале.