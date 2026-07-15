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Общество

Россиянин превратился в зеркального тезку, чтобы обмануть коллекторов

Житель Сургута перевернул фамилию, чтобы скрыться от коллекторов
Shutterstock/FOTODOM

Житель Сургута сменил персональные данные, чтобы запутать коллекторов, которые пытались взыскать с него около 130 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Как стало известно, мужчина нашел оригинальный способ уйти от обязательств. Он записал свою фамилию наоборот, а имя и отчество поменял местами. В результате вместо «Полишко И. А.» получилось «Окшилоп А. И.». Взыскатели приняли должника за умершего и обратились в Сургутский городской суд с просьбой перекинуть долг по кредитному договору на наследников.

В ходе разбирательств суд выяснил, что должник не умер, а прибегнул к хитрости, чтобы не платить по счетам. Смена персональных данных не означает появления нового человека и не является основанием для передачи долга родственникам. Суд отказал коллекторам в замене должника.

До этого мужчина, задолжавший более 700 тысяч рублей на содержание трех детей, попытался спрятаться от приставов в кровати, а затем тщетно пытался слиться со стеной. Тем не менее мужчину задержали и доставили в суд, где назначили ему еще 10 суток административного ареста.

Ранее коллекторы позвонили россиянину 506 раз за два дня из-за долга жены.

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