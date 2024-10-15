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Живущий на две семьи мужчина попытался слиться со стеной, когда к нему пришли приставы

Екатеринбуржец прятался от приставов в кровати и пытался слиться со стеной

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Shutterstock

В Екатеринбурге мужчина задолжал более 700 тыс. рублей на содержание трех детей и попытался спрятаться от приставов в кровати. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Екатеринбуржец годами жил на две семьи, и когда уходил от одной женщины к другой, первая вспоминала о его задолженности по алиментам. Должника привлекли к административной ответственности, когда его долг достиг 110 тыс. рублей. Тогда суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток ареста, кроме того, ему грозила и уголовная ответственность, после этого многодетный отец вернулся к матери своих детей обратно, и женщина отозвала исполнительный лист.

«Вторая женщина, после ухода мужа к другой вспоминает, что задолженность по исполнительному листу, пока мужчина жил с ними, накопилась в размере 600 тысяч рублей, просит мужчину арестовать и наказать по всей строгости закона», — отметили в пресс-службе.

После оформления принудительного развода домой к должнику пришли приставы. Хозяин решил спрятаться от них в постели, а затем тщетно пытался слиться со стеной. Тем не менее мужчину все же задержали и доставили в суд, где назначили ему еще 10 суток административного ареста.

Ранее россиянин прятался в шкафу друга, чтобы не платить алименты своим детям.

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