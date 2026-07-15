Врач предупредила о риске инфаркта из-за тяжелой ангины

Лор-инфекции представляют особую опасность для организма, так как оказывают сильное влияние на состояние сердца. В том числе они могут спровоцировать аутоиммунные реакции и привести к тому, что иммунная система начнет распознавать ткани организма как чужеродные, включая клетки сердца, объяснила в беседе с RT врач-кардиолог медкомпании «СберЗдоровье» Элла Виноградова.

Опаснее всего в этом отношении, по словам врача, острая ангина, которая без лечения может привести к миокардиту, то есть воспалению сердечной мышцы, эндокардиту (воспаление внутреннего слоя стенки сердца) и поражению клапанов сердца. Сама по себе ангина не является причиной инфаркта миокарда, однако она повышает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и воспаления, что создает большую нагрузку на сосуды, подчеркнула кардиолог.

Также огромный удар по сердечно-сосудистой системе наносит нарушение дыхания, в том числе это касается апноэ, для которого характерны остановки дыхания во сне.

«Данное состояние способно приводить к стойкому регулярному повышению артериального давления и тем самым повышать риски развития инфаркта и инсульта», — предупредила врач.

Она призвала не игнорировать лор-заболевания и всегда вовремя их лечить, подчеркнув, что боль в горле, заложенность носа и прочие симптомы грозят серьезными последствиями для сердца. В том числе важно оперативно обратиться к оториноларингологу и сомнологу при появлении храпа, сонливости, частых головных болях, постоянных ночных пробуждениях, заключила врач.

До этого стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков предупредил, что зубная боль в некоторых случаях это может быть признаком ишемической болезни сердца или инфаркта миокарда. Вызвать боль в зубах может нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Особенно опасен этот симптом в случаях, если он возникает во время физической нагрузки, и к нему добавляются прочие признаки – такие, как одышка, холодный пот, нехватка воздуха, пояснил стоматолог.

Ранее врачи спасли 18-летнего россиянина, у которого воспалилось сердце из-за ангины.