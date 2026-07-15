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Бизнес

В США подготовили санкции против ЦБ и трех российских банков

Новый проект США вводит санкции против Банка России, Сбера, ВТБ и Газпромбанка
Мария Девахина/РИА Новости

Новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом.

По данным журналистов, авторы инициативы предлагают ввести минимум две санкционные меры против российского Центробанка и полный пакет рестрикций в отношении трех кредитных организаций.

Проект запрещает физическим и юридическим лицам США совершать любые финансовые операции с этими кредитными организациями. Кроме того, банкам закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

Другими ограничительными мерами являются блокировка активов под юрисдикцией США, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.

При этом отмечается, что минфин США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с попавшими под санкции российскими финансовыми организациями, если сочтет введение ограничений противоречащим экономическим или внешнеполитическим интересам США.

До этого в Американской торговой палате (AmCham) подсчитали, что американский бизнес с 2022 года в результате санкций против России потерял около $200 млрд. По словам исполнительного директора AmCham в России Роберта Эйджи, после начала российско-украинского конфликта у иностранного бизнеса в РФ была растерянность и паника, и некоторые его представители решили уйти с российского рынка «на сильных эмоциях».

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.

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