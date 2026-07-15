AmCham: бизнес США потерял $200 млрд за четыре года из-за санкций против РФ

Около $200 млрд потерял американский бизнес с 2022 года в результате санкций против России. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в беседе с РИА Новости.

«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», — сказал он.

После начала российско-украинского конфликта у иностранного бизнеса в России была растерянность и паника, и некоторые его представители решили уйти с российского рынка «на сильных эмоциях», отметил Эйджи.

Уходить из России, считает глава AmCham, никто не хотел, так как ее рынок был и остается привлекательным для западных компаний.

По его словам, он большой, стабильный и быстро растущий. Кроме того, из России открываются перспективы для завязывания связей со странами Центральной Азии.

До этого президент США сообщил, что законопроект о введении новых санкций против РФ и ее торговых партнеров находится на рассмотрении.

Ранее стало известно о последствиях для Китая и Индии в случае принятия законопроекта Грэма.