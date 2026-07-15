Москвичей предупредили о дождях и грозах

Гидрометцентр предупредил о грозе в Москве и Подмосковье 15 июля

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о кратковременных дождях с грозой, которые ожидаются в отдельных районах столичного региона в среду, 15 июля. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Москве составит от +24 до +26°C, а в Московской области — от +22 до +27°C.

В ночь на 16 июля в столице ожидается около +15°C, а в Подмосковье температура может опуститься до +12°C.

Специалисты также сообщили, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба.

До этого синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в ночь на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до +12°C. Однако днем заметного похолодания не будет: температура останется в пределах климатической нормы, составив +20…+25°C, отметила специалист.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.