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Общество

На западе Бурятии произошло землетрясение

МЧС: в Бурятии произошло землетрясение, его ощутили в Иркутске
Uwe Anspach/Global Look Press

В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике.

По информации ведомства, сейсмособытие было зарегистрировано в 05:18 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 7,6 километра к северо-западу от села Кырен.

Как сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 12,9. Подземные толчки интенсивностью до трех баллов ощущались в Иркутске, Слюдянке, Ангарске, Шелехове и ряде других населенных пунктов Иркутской области.

В МЧС отметили, что жители Тункинского района также почувствовали слабые подземные толчки. В настоящее время специалисты проводят обследование зданий и сооружений.

Тункинский район расположен в пределах Байкальской рифтовой зоны, которая простирается от Монголии до Якутии. Эта территория характеризуется высокой сейсмической активностью из-за процессов расхождения земной коры. К Байкальской рифтовой зоне также относится озеро Хубсугул, расположенное на территории Монголии.

Ранее сообщалось, что на Украине произошло землетрясение.

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